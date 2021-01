Pärnu haiglas oli täna hommikul ravil 20 koroonapatsienti, neist kaks on juhitaval hingamisel intensiivravi osakonnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 555,8. Eelmisel laupäeval oli näit 424,7.

Pärnumaal on COVID-19 vastu vaktsineeritud 1187 inimest ehk 1,38 protsenti rahvastikust. 1040 kaitsesüsti saanutest on vanuses 18–69 aastat, üle 70aastasi on vaktsineeritud 147.