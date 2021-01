Kui Lõviküla elanik Hardi Riis kolm aastat tagasi malamuudikutsika võttis, polnud tal koeraspordist aimugi. “Sattusin juhuslikult Jõulumäe võistluse reklaami nägema ja mõtlesin, et proovin,” meenutas noormees algust. Et malamuudid on aretatud rohkem pikal maal rasket koormat vedama, on nad haskidest enamasti aeglasemad. Riisi sõnutsi on tema Luise ses mõttes erand, et teeb võistlustel nii mõnelegi haskile ära. Noore haski Archibaldiga tahab peremees aga jõuda järgmisel aastal Prantsusmaale maailmameistrivõistlustele. “Praegu teeme ABC-koolitust, õpime käsklusi ja teeme noorele koerale jõukohast trenni,” selgitas Riis. Lisades, et nagu noorele inimesele võib ülekoormus teha koerale karuteene. “Alla 18kuused koerad ei tohi veospordivõistlustel osaledagi.”