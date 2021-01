Sadama korvpalliklubi eest head hooaega tegev tagamängija murdis koondislaste ringi

21aastane viskav tagamängija on sel hooajal olnud Pärnu tiimis tähtis lüli ja aidanud Sadama Eesti tabeli tippu. Suvepealinna meeskonna loots Heiko Rannula, kes ühtlasi on koondise abitreener, on usaldanud Rosenthalile just vastaste ohtlikemate mängijate katmise. 16 mänguga on 193sentimeetrine korvpallur platsile pääsenud keskmiselt 29 minutiks, mille jooksul kogunud 9,8 punkti, 5,7 lauapalli, 4,2 resultatiivset söötu ja 1,8 vaheltlõiget.