Peaminister Jüri Ratas kirjutas täna sotsiaalmeedias, et COVID-19 haigestumus on jätkuvalt niivõrd kõrgel tasemel, et Eestis püsib tervishoiualane hädaolukord. “Muret teeb, et haigestumine on oluliselt kasvanud Pärnumaal ning endiselt levib viirus laialdaselt Harjumaal ja Ida-Virumaal,” märkis Ratas.