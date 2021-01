Vaatamata nakkuskordaja arvu hüppelisele kasvule Pärnumaal, kipuvad inimestel koroonareeglid unuma või suhtutakse nende täitmisse kergekäeliselt. On näiteks ette tulnud juhtumeid, kus mõni Pärnu toitlustuskoht või muu avalik asutus on külastajaid pilgeni täis, distantsi hoida on võimatu ning teenindajad ei kanna maski, teatas Pärnu linnavalitsus eile õhtul.