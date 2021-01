Kolm tundi hiljem tegin oma kabinetis intervjuud siseminister Alar Lanemaniga. Pea kaks tundi väldanud jutuajamise käigus avaldas ta, et otsustamatus on kriisiajal kõige hullem. Teisalt ei teinud temagi saladust, et uute abinõude üle otsustamine jäi tulevasele valitsusele.

Kaja Kallas on öelnud, et nad on valmis tööd alustama teisi­päeval. Kas koroonakriis ja viiruse leviku tõkestamise meetmed on esimese koosoleku teema?