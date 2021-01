Graafik ⟩ Pärnumaal on koroonasse haigestumus üks Eesti kõrgemaid

Pärnu haiglas oli täna hommikul 29 koroonapatsienti, mis on kolme võrra enam kui eile. Intensiivravil haigetest vajas juhitavat hingamist üks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 673. Pärnumaal on vaktsineeritud 1904 inimest. Mõlemad kaitsesüstid on saanud 132 inimest.