Pärnu maakohtu esimees Toomas Talviste töötab selle nimel, et muuta kohtu tööd aina enam digitaalseks, kuid loodab, et tulevikus ei ­istu kohtuniku asemel saalis robot. FOTO: Urmas Luik

Pärnu maakohtu vastne esimees Toomas Talviste tunnistas, et ­teineteisega rääkimise asemel otsib aina enam inimesi õigust kohtust. Staažikas tsiviilkohtunik pakkus, et ehk on inimestel aastakümnete tagusega võrreldes rohkem nii aega kui raha.