Möödunud ööpäeval analüüsiti Pärnumaal 366 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 42 ehk 11,5 protsenti kõikidest proovidest. Eelmisel kolmapäeval lisandus nakatunuid 49.

Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib Pärnumaal 2560 inimest, kellest 541 on nakatunud.

Viiruskolletest suurim on 63 nakatunuga Pärnu-Jaagupi hoolduskodu, kus 52 haigestunust 11 on viidud Pärnu haiglasse ja neist kolm seal hinge heitnud. Kokku on hoolduskodu elanikest kolde tekkest saati siitilmast lahkunud viis klienti.

Suuruselt teine, 42 nakatunuga kolle on distantsõppel Sauga kool, kus viirust kannavad 35 õpilast ja seitse õpetajat.

28 viiruspositiivset on Wendre Rääma tootmisüksus, kus reedesel laustestimisel võeti 150 analüüsi. Tulemused jõudsid testituteni lünklikult, kuna töötajate andmed, mille ettevõte laborisse edastas, polnud korrektsed ja analüüside vastused ei jõudnud digilukku. Praeguseks on karantiini ja eneseisolatsiooni jäänud töötajate asemele palgatud renditööjõud. Vabriku anonüümseks jääda sooviva töötaja sõnul ei tööta ühe osakonna õhtune vahetus töötajate nappuse tõttu.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami jutu kohaselt on neli perekollet, kus ühes on nakatunud (sealhulgas nakataja) kümme ja ülejäänutes kuus lähikondset. Peale selle jälgib amet Männipargi lasteaia kollet seitsme ja Pärnu politseijaoskonda kuue nakatunuga.

“Kui Pärnumaa seis stabiliseerub ja järsku nakatumise tõusu ei tule, siis uusi piiranguid ei rakendata. Tundub, et uus valitsus ka ei poolda üleriigiliste lisapiirangute kehtestamist,” hindas Juhkam olukorda ja peab kõige olulisemaks üles leida haigestunud ja lähikontaktsed ning piirata nende liikumist.

“Kuni inimesed ei taha rääkida või suisa valetavad oma käikude ja kohtumiste kohta, ma kardan, et me siiski ei pääse piirangutest,” möönis Juhkam. Tema sõnutsi helistavad terviseameti inspektorid positiivse testivastuse saanud inimestele ja ametnikele öeldakse sageli, et nad pole kusagil peale töö ja poe käinud. Hiljem aga selgub mõne teise nakatunu jutust, et selle inimesega tehti koos seda ja toda. “Siis hakkab neilegi üht-teist meenuma. Lausa sihilikult ei anta infot, kellega on kokku puututud,” tõdes Juhkam.

Pärnu haiglas viibis täna hommikul ravil 28 COVID-19-patsienti, kellest üks intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel. Neli koroonat põdenut sai koju, uusi patsiente lisandus kolm.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 644, suurem on nakatumise näit vaid Ida-Virumaal – 834,2. Möödunud kolmapäevaga võrreldes on nakatumus vähenenud, toona oli see Pärnumaal 691,5. Eesti keskmine näit on 525,4.

Pärnumaal on COVID-19 vastu vaktsineeritud 1997 inimest ehk 2,32 protsenti rahvastikust. Teise kaitsesüsti on saanud 365 inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6010 koroonaviiruse testi, neist esmaseks positiivseks osutus 636 ehk 10,6 protsenti proovidest.

Enim uusi positiivseid testitulemusi laekus Harjumaale, kus nakkus tuvastati 292 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 117, Tartumaale 53, Pärnumaale 42 ja Võrumaale 34 uut viiruskandjat. Teistesse maakondadesse tuli juurde alla 20 viiruspositiivse elaniku.

Eesti haiglates viibib ravil 392 patsienti. Kokku on Eestis surnud 398 koroonasse nakatunud inimest.