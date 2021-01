Graafik ⟩ Pärnumaa nakatumus püsib üle Eesti keskmise

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 644, suurem on nakatumise näit vaid Ida-Virumaal – 834,2. Möödunud kolmapäevaga võrreldes on nakatumus vähenenud, toona oli see Pärnumaal 691,5. Eesti keskmine näit on 525,4.