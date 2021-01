Sadam on sel hooajal näidanud suurepärast korvpalli: enne tänast oli Heiko Rannula hoolealustel tabelis 15 võitu ja kolm kaotust, millega Eesti alagrupis jagati Kalev/Cramoga esikohta. Kui kaks korda on Kalevile alla jäädud, siis kord just tänasele vastasele Tartule, kellele 8. novembril võõrsil kaotati 80:88.

Eurosarja projekt huvitab kõiki

Täna päeval kohtusid Sadama meeskonna, Eesti korvpalliliidu ja Pärnu linna esindajad, et arutada suvepealinna tiimi osalemist FIBA Europe Cupi võistlussarjas. Korvpallimeeskonna mänedžer Johan Kärp ütles, et kohtumine alaliidu ja linna esindajatega oli märgilise tähendusega, sest kõik osalised toetasid eurosarjas kaasalöömist.

“Meile oli oluline, et alaliidu ja linna esindajad räägiksid protsessis kaasa. Kohtumise idee oli saada tunnetus, kas me näeme eurosarjaga liitumises perspektiivi ja kas me tahame sellega edasi liikuda. Saime kinnituse, et projekt huvitab kõiki osalisi väga. Peale rahalise toetuse on meile oluline linna, kogukonda ja publikut kaasata,” rääkis mänedžer.