“Küünlapäev on Kihnus tähtis püha,” kinnitas muuseumi juhataja Maie Aav. “Joome küünlapäeva puna, lapsed mahla, täiskasvanud ka veini. Peaasi on värv, sest punane värvus tähendab ülekantult kenasid terveid punaseid põski naistel, sest küünlapäev on naiste püha.”