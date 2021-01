Graafik ⟩ Nakatunute suhtarv lõi rekordi

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 707,8. Nii kõrge pole see varem olnud. Kõrgem on nakatumise näit vaid Ida-Virumaal – 832.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on väga oluline täpselt kaaluda piirangutest tulenevat kasu ja kahju. “Valitsuse põhieesmärk on saada viiruse ulatuslik levik Eestis kontrolli alla. Paraku me näeme, et epidemioloogiline pilt koroonaviiruse leviku suhtes on ühtlustunud üle Eesti. See tähendab, et me peame ka ühtlustama üle Eesti kehtivaid piiranguid,” tõdes ta.