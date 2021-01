Nädala keskpaigast on Soome lubatud siseneda vaid teatud elualade esindajatel, näiteks tervishoiutöötajatel, diplomaatidel, ajakirjanikel ja kaubavedajatel. See on aga raskesse olukorda pannud paljud tuhande järve maal leiba teenivad eestlased, kes piirangute ­tõttu peavad tavapärasest pikemalt kodust eemal viibima.