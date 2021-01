Koduotsija ⟩ Koeratüdruk Piper otsib peremeest, kes temaga sammu peaks

Inimesega suhtlemine on koerale väga oluline: ta otsib lähedust ega taha olla üksi. Piperile meeldib ka autoga sõita, seega võib teda kaasa võtta pikemale väljasõidule.

Koer sobib aktiivsele inimesele, kes jaksab temaga mängida, õpetada trikke ja jalutada. Krutskeid täis koerapreilit tuleks uuel omanikul koolitada, et edasine pereelu ladusalt kulgeks.

Piper on kiibistatud, vaktsineeritud ja talle on tehtud parasiiditõrje, samuti on koer steriliseeritud.