Pärnumaal jõuab vaktsineerimisjärjekord üle 80aastasteni

“Perearstikeskustest võetakse riskirühmadega ühendust, et leppida kokku täpsem aeg. Soovitame neil, kes riskirühma kuuluvad ja kutse saavad, kindlasti seda võimalust kasutada. Vaktsiin on mõeldud just neile inimestele, kes võivad COVID-19 haigust põdeda raskelt. Toonitan, et kokkulepitud ajal tuleb perearstikeskusesse kohale tulla, et vältida vaktsiini kadu. Kui inimene vahepeal haigestub, peaks sellest perearstikeskust teavitama, et saaksime planeerida vaktsiini mõnele teisele riskirühma kuuluvale patsiendile,” seletas Vallikivi.