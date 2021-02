Haiglas on kokku kümme intensiivravi voodikohta, millest kolm on eraldatud koroonahaigetele. Hommikuse seisuga on intensiivravil kaheksa patsienti, neist kaks COVID-19ga, neist omakorda üks ravialune juhitaval hingamisel.

Patsiendi keskmine voodipäevade arv Pärnu haiglas on kaheksa, COVIDiga on haige intensiivravil keskmiselt 14 päeva. Kui intensiivravikohti peaks nappima, teevad Eesti haiglad omavahel koostööd ja patsiendile leitakse voodikoht mõnes teises ravilas.

​Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 587,1. Möödunud kolmapäevaga võrreldes on nakatumus langenud, toona oli see Pärnumaal 644. Eesti keskmisest näidust 536,1 on kodumaakonna nakatumus endiselt kõrgem, jäädes alla vaid Ida-Viru- (802,2) ja Võrumaa omale (598,6).