Võistes toonekure kinni püüdnud Marko Saat rääkis, et toitis kurge mitu nädalat, enne kui ta linnu usalduse võitis. Mehe sõnutsi sai ta kurega nii suureks sõbraks, et kui lind tema autot nägi, tundis selle kohe ära ja lendas järele. “Kurg oli minuga juba nii harjunud, et tuli paari meetri kaugusele,” lausus ta. Peamiselt toitis Saat kurge räimega, peale kala pakkus ta linnule kanasüdameidki.