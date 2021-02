Teisipäeva õhtupoolikul sõitsid Pärnu politseijaoskonna liikluspolitseinikud mööda Ehitajate teed Ikla poole, kui märkasid suurel kiirusel vastassuunas sõitvat sõiduautot. “Mööda Ehitajate teed Pärnu poole liikunud Mercedes-Benzi kiiruseks fikseeriti talvistes teeoludes 182 kilomeetrit tunnis, mis on üle 100 kilomeetri rohkem, kui sel teelõigul on lubatud,” rääkis Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Henry Murumaa. Lisades, et politseinikud andsid Pärnu poole kihutavast sõidukist kolleegidele kohe teada ja hakkasid otsima esimest võimalust tagasipöördeks.