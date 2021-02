Graafik ⟩ Kodumaakonnas tuvastati 33 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 667,3, mis jääb alla vaid Ida-Virumaale (806,7).

Suurim sel nädalal avastatud viiruskolle on Pärnu Fööniksi hooldekojas, kus on tuvastatud 70 nakkusjuhtu.

Pärnu haiglas on 23 COVID-19-patsienti. Hommikuse seisuga on intensiivravil kaks patsienti, kellest üks on juhitaval hingamisel.