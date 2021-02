Lääne-Eesti suurima haigla seitsmes korrus. See on siin kandis kõige kõrgem koht, kus inimesi tohterdatakse. Varem jagunes korrus kaheks: sise- ja nakkus­üksuseks. Koroonapandeemia tõttu on nüüd aga mõlemad nakkushaigete päralt. Kogu aeg on siin valves arst-infektsionistid, õed, perenaine, assistendid, hooldajad ja koristajad.