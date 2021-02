Graafik ⟩ Nakatunute suhtarv küündis uue rekordini

Läinud ööpäeval analüüsiti 415 pärnumaalase koroonaviiruse testi, millest esmaseid positiivseid oli 59 ehk 14,2 protsenti.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 711,3. Nii kõrge pole see varem olnud.

Eilse seisuga oli terviseametile Pärnumaal teada kümme nakkuskollet. Fööniksi hooldekojas oli 70, Pärnu-Jaagupi hooldekodus 66 ja Kilingi Villa pansionaadis 29 nakatunut. Ettevõtetest oli kolle puhkenud Wendre Rääma tootmisüksuses, kus on kirjas 35 nakatunut, moodulmajade tootja Harmeti Pärnu tehases 11 ja ühes notaribüroos kuus nakatunut.

Männipargi lasteaia kolle peaks terviseameti hinnangul peagi vaibuma, Sauga kooli koldes on juurde tulnud üksikuid nakkusjuhte.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami jutu järgi on viiruse leviku tõttu hooldekodudes tõusnud nakatunute hulk vanemaealiste seas.

Juhkami seletuse kohaselt on nakatunud laste arv kooliõpilaste pärast juba mõnda aega tõusnud, tööealiste nakatunute hulk on pidevalt suur olnud. Lasteaiaealisi viiruskandjaid on tema kinnitusel vähe ja see on kogu aeg nii olnud.

Terviseameti Lääne regiooni juhataja sõnade kohaselt on nakkuskolle tekkimas Pärnu Vanalinna põhikooli, kus jälgitakse viit nakatunut. Nakatunud on kahe klassi õpilased ja samuti leidub neid õpetajate hulgas. “Sinna võib nakatunuid lisanduda. Teame, et seal on haigestunud lapsi veel, kuid neid pole lihtsalt veel testitud,” lausus Juhkam.

Vanalinna kool läks eilsest kaheks nädalaks distantsõppele ja kontaktõppele jäävad ainult õpiabirühmad.

Maakonnas on praegu 11 kooli, kus eri klassides on nakatunuid avastatud. Mõnes on üks juhtum, mõnes mitu.

“Kui haigestunu tuleb klassi, siis läheb terve klass isolatsiooni. Kui aga õpetaja nakatub ja käib nakkusohtlikul perioodil koolis, siis on isolatsiooni suunatud isikute arv veelgi suurem, sest õpetajal on enamasti ikka mitmes klassis tunnid. Meile teeb see praegu nii palju tööd juurde ja teeb seda ka koolidele, et lähikontaktsete nimekirju kokku panna,” ütles Juhkam.

Pärnumaal on COVID-19 vastu vaktsineeritud 2589 inimest. Vaktsineerimiskuur on lõppenud 1125 elanikul.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5544 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 589 ehk 10,6 protsenti kõikidest proovidest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakkus tuvastati 257 inimesel. Harjumaa uutest haigusjuhtudest 203 tuli juurde Tallinna.

Ida-Virumaale lisandus 95, Tartumaale 65, Viljandimaale 16, Võru-, Jõgeva- ja Järvamaale 15 positiivset testitulemust. Raplamaale laekus 11, Põlvamaale kümme, Saaremaale seitse, Lääne-Viru- ja Valgamaale kuus, Läänemaale kolm ning Hiiumaale kaks nakkusjuhtu. Seitsmel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 551,8 ja esmaseid positiivseid on tehtud testide koguarvust 10,9 prosenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19-haigusjuhtumeid 68, haiglaravi vajab 417 patsienti.