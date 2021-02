Disc golf on Eestis popp, niisamuti Pärnumaal. Maarjamaal harrastab kettagolfi üle 20 000 inimese, mis teeb sellest ühe populaarseima spordiala. Eesti spordiregistri järgi on samaväärne arv harrastajaid vastu panna vaid jalgpallis, võimlemises ning kulturismis ja fitnessis.

Pärnumaad on õnnistatud paljude radadega ja igaüks on neist isemoodi. Nõnda mängitakse siinses seitmeetapilises karikasarjas iga kord erineval rajal. Nüüdseks on kettaid loobitud juba Tõstamaal, Valgerannas, Kilingi-Nõmmes ja Sindis. Ees ootavad veel mõõduvõtud Jõulumäel ja Pärnu-Jaagupis ning karikasari kulmineerub Pärnumaa talviste meistrivõistlustega, mis mängitakse nii Jõulumäel kui suvepealinnas Jõekääru pargis.