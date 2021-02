“Konsulteerisime päästeametiga ja neile meie mõte meeldis. Eile tuli üks päästja meile appigi ja näitas, kuidas hüdranti puhastada nii, et selle külge saaks kiiresti vooliku ühendada ja hüdrant puhastamisel viga ei saaks,” seletas ta.

Midagi keerulist väljakaevamises ei ole. Hüdrandi ümbert tuleb lumi ära puhastada nii, et päästja saaks sellele hõlpsasti juurde astuda, kaane eemaldada ja voolikud ühendada.

Lainela-Kollom märkis, et hüdrantidele ligipääs võib päästetöödel osutuda väga tähtsaks ja nende lume alt väljakaevamisele kuluv aeg võib olla kriitiline.

“Vaatame, et hüdrandile saaks kiiresti vajaduse korral vooliku ühendada,” seletas Lainela-Kollom. “Ühe hüdrandi puhastamiseks kulub kahel inimesel vaid paar minutit. See ei nõua erilist pingutust ja sellega on kindlasti vähem tööd kui kõnnitee puhastamisega.”