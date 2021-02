Kihnu kultuuriminister ütleb enda kohta veerandkihnlane

“Kihnu on kogu aeg minuga kaasas käinud,” ütleb Kihnu valla noorsootöötaja ja kultuurispetsialist Anna Maria Lember, kuulsa kihnlase, koduloolase ja õpetlase Theodor Saare lapselapselaps. FOTO: Mailiis Ollino

Sellist ametikohta nagu Kihnu kultuuriminister pole, kuigi kihnlased on naljatamisi nõnda nimetanud valla saarlasest noorsootöötajat ja kultuurispetsialisti Anna Maria Lemberit. Tituleerimisel on tõsi taga, sest Kures­saarest pärit naise vanavanaisa Theodor Saare ehk Kaerametsa Veeda tütar Ellen on tema vanaema.