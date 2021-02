Täpsustus ⟩ Suure riskiga spordialade seast eemaldati jooga ja lisati korvpall

Suure riskiga on esmajoones need treeningud, mida harrastatakse kontaktselt või kui kahe või rohkema inimese vahel on alla kahe meetri vahet. Muudatuse järel loetakse suure riskiga treeninguteks korv-, võrk-, jalg-, pesapallitrenn, saali- ja jäähokitrenn, mis varasema korralduse kohaselt liigitati väikese riskiga tegevuseks. Endiselt kuuluvad riskirühma karate, maadlus, poks ja judo, ent joogat ja pilatest ei loeta enam suure riskiga tegevuseks.