Kauneim kodu valmis leidlikult, loominguliselt ja laristamata

See on Helena päris esimene oma kodu, mida tuli kujundama hakata. Puudus sisekujunduse ja vana mööbli korrastamise kogemuski. Helena tunnistab, et aeg-ajalt üllatub isegi, kui hästi on kodu loomine tal välja tulnud. Erialalt on Helena pedagoog. Ta on õppinud tervisekasvatuse eriala, aga õpetanud inglise keelt ja töötanud lasteaias. Viimased aastad on ta kahe väikese lapsega kodus olnud.