See, et remont valmib ilusaks tähtpäevaks, oli SA Eesti Maaelumuuseumide juhatuse liikme Merike Langi sõnul juhuste kokkulangevus. Ehitustööd on käinud meeletu kiirusega, kuna Leader-projekti rahastus seadis omad tähtajad. Esimesed riigihanked luhtusid, kuna pakkumused olid liiga kallid, ja koroonaga kaasnenud ehitushinna langus võimaldas teha rohkem, kuigi enne kärbiti tööde nimekirja, et ehituse hind alaneks.