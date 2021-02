Uute autode müüjad on täheldanud, et eelmise aasta teadmatus ja ärevus taanduvad ning sõidukeid soovitakse taas rohkem välja vahetada. FOTO: Caro/ScanPix

Aastavahetus andis hoogu juurde eelnenud kuu lõpus soiku jäänud automüügile. Pärnus ligemale poole võrra kerkinud uute autode müük ei näita siiski, et koroonakriis on seljatatud. Põhjus on hoopis proosalisem: nii saab auto tehnilisse passi 2020. aasta asemel 2021.