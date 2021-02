Ala, kus kaugjahutustorustiku puhastamise tõttu on jää õhem, on 30 meetrit lai ja ulatub silla esimese sambani. FOTO: Mailiis Ollino

Pärnu Kesklinna silla kõrvalt, kustkaudu pärnakad on aastakümneid talvel üle jõejää kulgenud, enam ühelt kaldalt teisele õkva ei saa, sest AS Fortum Eesti on paigaldanud sinna kaugjahutustorustiku, mille suruõhuga puhastamise tõttu on jää kohati nõrk. Seetõttu paigaldas Fortum kaldale suured kollased hoiatussildid.