Lammutustöödele minevat aega on raske täpselt ennustada. “Kõige suurem takistus on külm ilm. Rannas puhub nii jäine tuul, et ükskõik kui paks vammus meestel seljas on, peavad nad end vahepeal soojendamas käima,” tõdes Jõerand, miks tööd tavapärasest kauem aega võtavad.