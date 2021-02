Pärnumaa spordiliidu tegevjuht Kaisa Kirikal tunnistas, et kuna juhatus on pikaajalise kogemusega ja mõistliku meelega, ei puhkenud otsustamisel vaidlusi. Aasta sportlasi valides lähtuti eelkõige tulemustest ja konkurentsist, rahvaspordi puhul vaadati üldpilti ja korralduslikku poolt.

“Vaatamata väga raskele aastale kogu riigis võib siiski öelda, et saime Pärnumaal 2020. aastal ära tehtud nii mõndagi. Kõik, kes on oma asja juba aastaid ajanud, viisid ka mullu spordisündmusi ellu,” rõõmustas Kirikal, kes tõi võistlussarjadest esile näiteks aastajooksu, duatlonisarja, orienteerumisneljapäevakud ja Are pargijooksud.