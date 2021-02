Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 630. Enim on nakatunuid Ida-Viru- (827,5), Järva- (775,5) ja Saaremaal (758,7). Nakkuse levik on kõrge samuti Harju- ja Raplamaal. Madalaim on nakatumisnäit naabermaakonnas Läänemaal (244,6).