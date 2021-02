Video ⟩ Mirdi värske singel jutustab julgusest teha vigu

Mirdi uus laul räägib julgusest teha vigu, ületada raskuseid ja liikuda nendele vaatamata edasi unistuste poole. Tihtilugu oleme me ise need, kes endale piirangud peale panevad.

„Antud lugu lauldes tajume ise kuivõrd väekas ja võimas olend inimene on ja suur rõõm on koos laulmisest ja samuti koos ühtses hingamises ühise eesmärgi nimel tegutsemisest“, lisas sopran Merit Hirvoja-Tamm. "Loodame, et lool on positiivne ja väestav mõju kuulajatelegi."