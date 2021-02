Mullune naiste meistriliiga neljas, Pärnu Vaprus madistas viimaste aastate valitseja, FC Floraga. Suvepealinlased läksid kahel korral Ragne Gromovi ja Kristel Lepiku väravast juhtima, ent pealinlased vastasid teisel korral mängu viimasel minutil ja nõnda lepiti 2:2 viiki. Ühtlasi olid need kaks väravat Vapruse esindusnaiskonna esimesed tabamused Flora vastu: mullu jäi pärnakatel florakate vastu väravatevahe 0:28.

"Kahjuks Flora meile põhinaiskonna koosseisuga vastu tulla ei saanud, aga sellegipoolest väga intensiivne ja võitluslik mäng. On näha, et tegemist oli esimese võistlusmänguga ja meie enesekindlus palliga vajab turgutamist. Teeme tööd aga edasi ja järgmisel kohtumisel soovin meie poolt paremat mängu näha," võttis klubi mängiv peatreener Kristina Bannikova esimese hooajaeelse matši klubi vahendusel kokku.

"Esimene poolaeg oli täitsa okei meie poolt, arvestades seda, et tuleme saalitrenni pealt. Omasime mitmeid häid võimalusi ja suutsime ka värava lüüa. Teine poolaeg aga vajusime ära ja lasime rumalad väravad. Peale punast kaarti kadus mäng täiesti. Ometi on hooajani veel aega, ehk saame varsti ka suurele väljakule, et oma mängu paremaks timmida," kommenteeris Kristen Saarts klubi vahendusel. Vaprus peab treenima sisetingimustes, kuna Pärnu kunstmuruväljak pole mängukõlbulik.