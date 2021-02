VIDEO ⟩ Vändra rattur võidutses Kariibi mere riigis

Vändra rattaklubi Viko kasvandik Kivistik hakkas mullusest hooajast sõitma eksootilisel Martinique’i saarel Prantsuse amatöörmeeskonnas Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss. Tänaseks on ta kogunud juba mitu võitu, ületades esimesena lõpujoone viimases, 12,5kilomeetrisel eraldistardist sõiduski.

“Esimesed 7,5 kilomeetrit möödusid pigem siledal maastikul, mille järel algas viiekilomeetrine tõus. Teadsin, et pean sõidu esimeses pooles end tagasi hoidma ja hiljem tõusu peal kõik välja panema. Eelmisel nädalavahetusel sain valusa õppetunni, kui samasuguse olemusega eraldistardis algul üle pingutasin ja lõputõusul selle eest lõivu maksin. Eesmärk oli sama viga mitte korrata ja õnneks sain suurepäraselt hakkama,” kommenteeris Kivistik Eesti jalgratturite liidu vahendusel.

“Martnique’i võistluskalendris on praegu kavas palju eraldistarte, enamik grupisõite on asendatud temposõitudega, kuna grupisõidud meelitavad raja äärde liiga palju inimesi ja korraldajatel on seetõttu raske COVID-19 ohutusreegleid järgida,” iseloomustas Kivistik saarel valitsevat olukorda.