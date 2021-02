Galerii ⟩ Lihula külje all verevalamise korraldanud Mikk Tarraste astus kohtu ette

Tarraste kaitsja Rünno Roosmaa märkis läinud nädala lõpus, et suhtlus Tarrastega on olnud töine: nad on kohtuasja ette valmistanud ja tõendeid kogunud, kaitsja sõnutsi ennekõike niisuguseid, mis Tarrastet iseloomustavad.

Roosmaa tunnistas, et endist viisi on tema peaeesmärk vältida eluaegset vangistust. Ta avaldas, et tema klient tunnistab tehtut ja võtab omaks kõik tekitatud kahjud, olenemata summast. Ta nentis, et süüdimõistvast otsusest pole pääsu.