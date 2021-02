Sindi Vee juhataja Madis Veberi jutu kohaselt on veekatkestused vältimatud, kuna Sindi lasteaia lähistel läks katki üks maa-alustest torudest. “Seal on selline huvitav koht, kus ristub neli toru ja eraldi on veel kolm toru, ning me ei tea, milline neist läbi laseb,” tõdes Veber. Tõe väljaselgitamiseks hakatakse katsetama, millise maakraani kinnikeeramine langetab kraavis veetaset.