Eile oli see arv kahe võrra väiksem. Eile pääses üks koroonapatsient koju, üks viidi üle teise osakonda ja haiglasse võeti neli uut ravivajajat.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnutsi on haiglas koroonapatsientidele praegu 50 kohta.

“Haiglaravi vajavate patsientide arvu kasv viimaste päevadel paneb muretsema, sest ees on vabariigi aastapäev ja koolivaheaeg ja karta on, et nakatunute arv võib siis jälle kasvada,” ütles Suhhostavets.

Läinud ööpäeval analüüsiti 176 pärnumaalase koroonaviiruse testi, millest esmaseid positiivseid oli 20 ehk 11,4 protsenti.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 616,1. Nakatunute suhtarv on viimase nädala jooksul langenud.

Pärnumaal on COVID-19 vastu vaktsineeritud 4200 inimest ehk 2,8 protsenti rahvastikust. Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 1777 elanikku.

Siseministeeriumi teatel alustatakse täna siseturvalisuse eesliini töötajate COVID-19 vastase vaktsineerimisega. Järgnevatel nädalatel vaktsineeritakse kõik soovi avaldanud päästeameti ning politsei- ja piirivalveameti teenistujad, vabatahtlikud päästjad ja abipolitseinikud.

“Püüame liikuda vaktsineerimistega heas tempos, et politseinikud ja päästjad, kes igapäevaselt meie kõigi turvalisuse eest seisavad, oleksid COVID-19 haiguse eest kaitstud. Oluline on ka see, et suudaksime vähendada viirusega kokkupuutest tingitud eneseisolatsioonis ja haigevoodis viibivate politseinike ja päästjate arvu, et tagada jätkuvalt kõrgel tasemel siseturvalisust,“ ütles siseminister Kristian Jaani.

Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelti sõnutsi on äärmiselt oluline, et Eesti elanike ohutuse eest seisjate endi tervis oleks kaitstud ja ohutus tagatud. “Päästjad panevad end iga päev ohtu ja aitavad ka kiirabi, kus vaja. Meie ülesanne on päästa elu ja selle pingelise töö juures on kõige vähem vaja lisamuret haigestumise ning seeläbi enda ja ka lähedaste tervise pärast,” lausus ta.

Ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5702 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid oli 622 ehk 10,9 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakkus tuvastati 374 inimesel. Harjumaa uutest haigusjuhtudest 262 tuli juurde Tallinna.

Ida-Virumaale lisandus 73, Tartumaale 32, Saaremaale 26 ja Viljandimaale 19 positiivset testi. Rapla- ja Võrumaale laekus 14, Järvamaale 12, Lääne-Virumaale kümme, Hiiumaale seitse, Valgamaale kuus, Jõgevamaale viis, Põlva- ja Läänemaale kolm nakkusjuhtu. Neljal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 637,6 ning esmaseid positiivseid kõikidest tehtud testidest 12,2 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 60, haiglaravi vajab 492 patsienti.