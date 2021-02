Veebis poodelnud naine sai vastu pükse

Teadmiseks kelmuse ohvrile

Kui olete langenud kelmuse ohvriks, teatage sellest kindlasti politseisse. Sellega kaitsete ennast ja teisi. Mida varem politsei kelmusest teada saab ja kelmi suhtes menetlust alustab, seda väiksem on ohvrite arv.

Virtuaalkeskkonnas toimunud kelmuse korral teavitage sellest kohe ka portaali pidajat, võimalusel andke teada müüja reitingu kõrvalgi. Kui te pole kelmile veel raha välja maksnud või on raha nii- öelda vahekontol (s.o broneeritud) ja väljamakset ei ole veel tehtud, teavitage probleemist viivitamata panka või väljamakse tegijale.

Kindlasti ei tohi alluda kelmide seas sageli kasutatavale võttele, mil küsitakse mingil põhjusel (näiteks: kaup läks kallimaks) raha juurde.

Kui on toimunud manipulatsioon pangakontoga või on teie teadmata teie kontolt võetud välja raha, siis teavitage sellest kohe panka. Pangaülekannete ja krediitkaarditehingute puhul on kiire teavitamise puhul lootust, et tehingut ei jõuta lõpuni viia ja pank peatab selle.

Andmed: politsei.ee