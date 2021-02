Häirekeskus sai kella 18.35 paiku teate, et kokku põrkasid sõiduautod Peugeot 508, Nissan Qashqai ja Toyota Hilux.

Sõidukeis oli kokku üheksa inimest, kaks neist, 32aastane ja 52aastane mees said õnnetuse tagajärjel vigastada. Autodes oli kokku ka kolm last, kellega on kõik korras. Õnnetuse tagajärjel tuli sõiduautos Peugeot istunud mees autost välja lõigata ja kiirabi viis tema ja 32aasase naise Pärnu haiglasse.