Graafik ⟩ Haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv on tõusuteel

Ehkki nakatunute arv kodumaakonnas on langustrendis, tõusis Pärnu haigla koroonapatsientide arv senisest kõrgeimaks, ravil on 39 COVID-19-patsienti. Neist kaks vajab intensiivraviosakonnas kunstlikku hingamist. Eile sai haiglast koju kolm paranenud ravialust ja uusi haigeid lisandus neli.

Kokku on Pärnu haiglas koroonahaigetele kokku 50 voodikohta. Juhul, kui koroonahaigete arv peaks veelgi kasvama, tuleb Pärnu haigla ja terviseameti kriisistaabi meditsiinijuhi juhi Urmas Sule sõnutsi hakata vähendama plaanilise ravi mahtu, et tagada voodikohad ja töötajad koroonapatsientidele.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 588,3. Kõrgeim on see näit Ida-Virumaal (871,5) ja madalaim naabermaakonnas Läänemaal (259,2).