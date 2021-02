Nii nagu üleeile jälgib süüalune tänagi prokuröri juttu äärmiselt rahulikult. Aeg-ajalt kergitab Tarraste kulme, liigutab laupa ja peanahka. Vahepeal nõjatub ta süüpingis ettepoole, tundub, nagu ta jälgiks huviga, mida Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Gardi Anderson seinal suurel teleril juunis Lihula külje all toimunust näitab.

Anderson jätkas täna hommikul tõendite esitamisega sealt, kus ta üleeile pooleli jäi. Kõigepealt kirjeldas ta üksikasjalikult hukkunute ja Tarraste teiste ohvrite vigastusi. Need olid ellujäänutelgi väga raske ja arstid on süüdistaja sõnutsi kinnitanud, et haavata saanud kolme- ja viieaastane poiss poleks arstiabita ellu jäänud. Niisiis oli tegemist eluohtlike vigastustega.