Galerii ja video ⟩ Külmakartmatud libisesid kelgul jõkke

Seltsi liige Silvia Kruusla, kes taliujumist on harrastanud kaheksa aastat, ei osanud öelda, kes ujujate kambast täpselt tuli mõttele ühendada vastlaliug taliujumisega.

Et eile oli veetase jões kõrgem, jõuti karastava kokkupuuteni veega kiiremini. Tänased liulaskjad said seevastu pikema kelgusõidu. Päikesepaistelise ilmaga oli suplejaid ligemale kolm korda enam kui pilvisel teisipäeval ja apelsinikarva plastkelk nägi nii palju vatti, et andis otsad.