Graafik ⟩ Nakatunute arv nörritab

Pärnu haiglas on ravil 36 COVID-19-patsienti, kellest kaks on intensiivravil juhitaval hingamisel. Koju sai viis inimest ja patsiente lisandus kaks. Haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnutsi on koroonapatsiendid oma maakonna inimesed. "Praegu pole teistest haiglatest meile COVID-19-patsiente suunatud, aga see võib iga hetk muutuda," lausus ta.

Haigla esindaja kinnitusel ei ole Pärnus raviasutuse koldeid.

Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib üle 2500 inimese, kellest 648 on nakatunud.

Koroonaviiruse tõttu on jälgimisel 18 üle viie nakatunuga kollet, millest viis on seotud õppeasutustega. Kuivõrd nakatumine pere ja töökoha ning õppeasutuste kaudu on suurenenud, on oluline, et lähenevat koolivaheaega silmas pidades käituksid inimesed mõistlikult ja vastutustundlikult. Nii päästeamet, terviseamet kui politsei- ja piirivalveamet panevad inimestele südamele, et viiruse levikut on võimalik peatada ainult suhtluse piiramise ja vahemaa hoidmise kaudu.

Lääne regionaalse kriisikomisjoni esimees Heiki Soodla ütles, et piirangutest kinnipidamise nõue ei ole mõeldud ametkondadele, vaid tõkestamaks viiruse levikut otseselt. "Kui kõik inimesed suudaksid hoida sotsiaalset distantsi kaks nädalat, oleks viirus kadunud," märkis Soodla.

Seoses koolivaheajaga näeb kriisikomisjon suurt viiruse vanemaealistele edasikandmise ohtu perekondlike külastuste kaudu.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 530,3. Kõrgeim on nakatumus pikka aega püsinud Ida-Virumaal (903,5), järsult on kroonviiruse levik kasvanud Saaremaal, kus näit on tõusnud 864,5ni. Madalaim on näit Läänemaal (293,5).

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam ütles, et koolivaheajale plaanitud välisreisid tuleks võimalusel ära jätta või edasi lükata. Ettevaatlik peab olema ka mujale maakondadesse sõitmisega.

"Kuna Eestis on praegu suurepärased talveilmad ja lumeolud, soovitame peredel kasutada võimalust ja minna koos lastega uisutama, kelgutama või suusatama. Kindlasti tasub vältida tubaseid kogunemisi, suuri sünnipäevi, batuudi- või mängukeskusi. Samuti võiks hoiduda ülerahvastatud veekeskustest ja spaadest," lausus Juhkam.

Lääne prefekti Kaido Kõplase väitel teeb ka politsei kõik, et viirus taanduks. Politseinikud abistavad terviseametit ja kontrollivad nii maskikandmist kui ettevõtetes hajutatuse nõude täitmist.

"Kuigi oma tööülesannete täitmisel näeme, et enamik inimesi mõistab piirangute põhjust, kannab maski ja püüab oma käitumisega viirusest hoiduda, oleme paraku tuvastanud ka rikkumisi. Samuti teeb politsei haigete ja lähikontaktsete isolatsiooninõude täitmise kontrolli," kinnitas Kõplas. "Helistame inimestele ja terviseameti palvel läheme vajadusel ka inimesele koju, et tema seal viibimises veenduda."

Kõplas ütles, et kuigi üldpilt kodus püsimise suhtes on hea, on esinenud juhtumeid, kus inimene liigub ringi.

"Mõistan, et inimesed hakkavad juba ligemale aasta kestnud kriisist väsima, kuid kodus püsimine ja distantsi hoidmine on siiski üks tõhusamaid meetmeid viiruse levikut piirata," tõdes prefekt.

Pärnumaal on COVID-19 vastu vaktsineeritud 4403 inimest ehk kolm protsenti rahvastikust. Teise doosi on saanud 1810 ehk 2,1 protsenti elanikest.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 8517 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 996 ehk 11,7 protsenti proovide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakkus tuvastati 538 inimesel, neist 72 protsenti elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 127, Tartumaale 58, Saaremaale 39, Lääne-Virumaale 30, Viljandimaale 26 ja Järvamaale 22 viiruspositiivset. Põlvamaale laekus 19, Võrumaale 18, Raplamaale 14, Valgamaale 13, Jõgeva- ja Läänemaale 11, Hiiumaale viis nakkusjuhtu.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 671,95 ja esmaste positiivsete testide protsent 12.

Ööpäeva jooksul avati haiglates COVID-19-haiguslugusid 61, haiglaravil on 502 patsienti.

Eestis on surnud 514 koroonasse nakatunut.