Uute nakatunute arv nörritab

Pärnu haiglas viibib ravil 36 COVID-19-patsienti, kellest kaks on intensiivravis juhitaval hingamisel. Koju sai viis inimest ja uusi patsiente lisandus kaks. Haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnul on sealsed koroonapatsiendid oma maakonna inimesed. “Praegu pole teistest haiglatest meile COVID-19-patsiente suunatud, aga see võib iga hetk muutuda,” lausus ta.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 530,3. Kõrgeim on nakatumus pikka aega püsinud Ida-Virumaal (903,5), järsult on kroonviiruse levik kasvanud Saaremaal, kus näit on tõusnud 864,5ni. Madalaim on näit Läänemaal (293,5).