Graafik ⟩ Nakatumine Läänerannas jääb riigis alla vaid ühele omavalitsusele

Pärnu haiglas on ravil 36 COVID-19-patsienti, neist kaks juhitaval hingamisel intensiivravi osakonnas.

Kahe nädalaga on Pärnumaal tuvastatud 484 viiruskandjat. Kokku on kodumaakonnas pandeemia algusest nakatunud 2722 inimest.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 2500 inimese, kellest 740 on nakatunud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 561,6. Kõige suurem on nakatumus Saaremaal, kus näit on 1079,1, ja madalaim Läänemaal (283,7).

Nakatumine kohalike omavalitsuste kaupa 14 päeva nakatumuse näit (nakatunuid viimasel ööpäeval): Lääneranna vald 2060,3 (9)

Pärnu linn 490,4 (39, neist 31 keskuslinnas)

Tori vald 456,8 (5)

Häädemeeste vald 394 (1)

Saarde vald 377,4 (2)

Kihnu vald 289,9 (0)

Põhja-Pärnumaa vald 268,6 (2) Andmed: riigikantselei riigi situatsioonikeskus Andmed: riigikantselei riigi situatsioonikeskus

Ehkki kõige rohkem nakatunuid lisandus Pärnu linna (39), on Pärnumaa omavalitsustest nakatumine laes Lääneranna vallas, kus kolded on Lihula gümnaasiumis ning Koonga ja Varbla hooldekodus. Kahe nädala nakatumus on vallas 2060,3. Kõrgeim on nakatumine Eestis vaid Maardu linnas: 2926,5.

Valla suurim kool Lihula gümnaasium on täielikult koduõppel 5. veebruarist, suletud on Kirbla ja Lihula raamatukogu, valla ametiasutused ja teeninduskeskused.

Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk rääkis, et ehkki Lihula kool on pea kaks nädalat kinni olnud, jõudis viirus laste kaudu levida peredesse. “Järjest enam on perekondi, kus nakkus sees. Kui varem oli peres nakatunud mõni liige, siis nüüd terved pered, nii vanemad kui lapsed,” tõdes Kukk, kel omagi pere kolmandat nädalat karantiinis. Seejuures ei haigestunud pereliikmed korraga, vaid viitega, mistõttu eraldatuse aeg venib üha pikemaks.

“Meil on vallas nii vähe elanikke, et piisab paarikümnest inimesest, et näit kerkiks kõrgele,” nentis valla esindaja.

Pärnumaal on koroonavaktsiini esimese doosi saanud 4784 inimest ehk 3,4 protsenti rahvastikust. Kaitsepookimiskuuri lõpetanuid on 1880 ehk 2,2 protsenti elanikest.

Viimase ööpäevaga analüüsiti Eestis 6380 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 952 ehk 14,9 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 444 inimesel, kaks kolmandikku neist elab pealinnas. Ida-Virumaale lisandus 136, Saaremaale 79, Tartumaale 74, Lääne-Virumaale 36, Võrumaale 32 ja Viljandimaale 21 nakatunut, mujale maakondadesse vähem.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 698,96 ja esmaste positiivsete testide protsent 12,3.

Haiglatesse tuli juurde 50 COVID-19-haiget. Kokku on haiglaravil 508 koroonapatsienti, kellest 21 on juhitaval hingamisel.

Eestis on surnud 518 koroonaviirusesse nakatunud inimest, neist 34 Pärnu haiglas.