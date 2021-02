Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 553,5. Võrreldes nädalatagusega, kui see arv oli 638, on haigestumus Pärnumaal märksa langenud. Nakatumisnäit on suurim Saare- (1206,1), Ida-Viru- (896,8) ja Harjumaal (786,6). Nakkus on ulatuslikult levinud samuti Võru- ja Järvamaal. Madalaim on nakatumisnäit naabermaakonnas Läänemaal (308,2).