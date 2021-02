Kolonelleitnant Raivo Lumiste sai vapimärgi nr 109 suurepärase töö eest julgeoleku arendamisel ja tagamisel nii Pärnus kui kogu Eestis. Lumiste on teeninud Pärnu üksik-jalaväepataljonis eri ametikohtadel alates selle tegutsemisest jalaväekompaniina ning lõpetades pataljoni ja kompanii ülemana. Ta on töötanud kaitsejõudude peastaabis, Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni, Balti pataljoni, 1. jalaväebrigaadi ja Kaitseliidu ülemana. Lumiste teeneid on Eesti kõrval hinnanud Leedu, Taani, Soome ja USA. Muude autasude kõrval on teda tunnustatud näiteks Ameerika Ühendriikide armee pronkstähe ja lahinguliste teenete medaliga.