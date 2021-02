Pärnumaa sportlased teenisid haridusstipendiumi

“Tippsportlased ei saa pühenduda võrdselt sportlike tulemuste saavutamisele ning õppetööle, seepärast on väga oluline toetada tublimate võimalust omandada teadmised ja oskused, millest pärast aktiivse sportlaskarjääri lõppemist kogu eluks kasu on,“ ütles HTMi kantsler Mart Laidmets.

28 stipendiumi pälvinud sportlasest on sel korral ainult kolm uut taotlejat, ülejäänud on korduvtaotlejad. Stipendiumisaajatest neli lõpetavad ülikooli tuleval suvel. Kokku toetatakse sel semestril sportlaste õpinguid 25 894 euroga.

Kaks korda aastas väljaantavat haridusstipendiumi saavad taotleda praegused ja kunagised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Õppetoetusele on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul.